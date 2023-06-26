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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلماني: 30 يونيو كانت انطلاقة جماهيرية نحو استعادة الوطن من فخ الإخوان

30 يونيو
30 يونيو

قال عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو نجحت في استعادة الدولة من أيدي فئة ضالة حاولت إسقاط الدولة المصرية. 

تدمير الهوية المصرية

وأكد عصام هلال عفيفي، خلال حواره لكاميرا فضائية " دي إم سي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت بكل الطرق تدمير الهوية الثقافية الوطنية المصرية أثناء اعتلائها الحكم، لذا رفض الشعب المصري تلك المساعي بكل قوة وحزم. 

ضبابية الحكم 

وفي السياق ذاته، قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ثورة 30 يونيو قامت اعتراضًا على ضبابية المشهد التي فرضتها جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن حاولت فرض هيمنتها على القوى المصرية كافة بسبب رغبتها الواضحة في الانفراد بالحكم. 

مكانة مصر الدولية

وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة استطاعت تثبيت أركانها من خلال هذه الثورة ثم انطلقت لإعادة بناء الوطن، ولهذا أصبح لمصر مكانة إقليمية ودولية غير مسبوقة، وذلك التواجد يرجع لمظاهر التنمية التي شهدها الوطن منذ ٣٠ يونيو.

عصام هلال عفيفي مجلس الشيوخ دي ام سي 30يونيو انهاء حكم الاخوان

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