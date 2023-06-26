وزير التنمية المحلية يتابع "بالهاتف" كارثة انهيار عقار بالإسكندرية

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات هاتفية علي مدار اليوم باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الموقف بعد انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول الذي انهار اليوم، والمكون من 13 طابقًا.

وحرص آمنة علي التعرف على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة منذ وقع الحادث وحتي الآن، حيث قامت المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين، ويتم حالياً العمل على إزالة الأجزاء الخطرة لحماية المارة من المواطنين.

كما قام الوزير بالاطمئنان من المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، وتوافر سيارات الإسعاف المجهزة في موقع الحادث لسرعة التعامل مع أي إصابات أو ناجين، وجار البحث عن عدد من الضحايا لحصر أعداد المصابين جراء الحادث، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات.

كما وجه وزير التنمية المحلية، محافظ الإسكندرية باستمرار المتابعة المستمرة لأعمال الإنقاذ، ورفع الأنقاض لحظة بلحظة والتأكد من عدم وجود سكان أسفل العقار، بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني بالمحافظة وكافة الجهات المعنية، مشددًا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال لإنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وكلف آمنة محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال تقديم الخدمات للأهالي المتضررة من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة، وتقديم كافة التسهيلات للسكان الذين كانوا يتواجدون في أحد المحلات التجارية أسفل العقار بعد وقوع حدوث الحادث.