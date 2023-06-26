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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دوري الشوارع".. انطلاق بطولة الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية بكفر الشيخ

دوري الشوارع
دوري الشوارع

انطلقت، اليوم، بمحافظة كفرالشيخ فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الانديه الصغيره بالاحياء الشعبيه والساحات الرياضية في لعبتي "خماسى كره القدم، وتنس الطاولة تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، والذى تنظمه الإدارة المركزيه للتنمية الرياضيه الإدارة العامة للقاعدة الشعبيه بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بكفر الشيخ متمثلة في "إدارة التنمية الرياضة"، وتقام تلك الفعاليات بالمحافظة برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ.

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسه الرياضه، وتشجيع المنافسه بين أطفال وشباب الأندية الصغيره والاحياء الشعبيه داخل المحافظه.

ءأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للعمل على تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

كما أوضح أن الدورى يتركز على دمج المرحلة السنية من مواليد سنة 2006 وحتى مواليد سنة 2010، في حين أن عدد فرق خماسي كرة القدم المشاركة بالدوري قد تصل إلى عدد 64 فريق على مستوى المحافظه، أما بالنسبة للعبة تنس الطاولة فقد تصل إلى عدد 62 لاعبي ولاعبه.

شباب كفر الشيخ دوري الشوارع أندية أحياء شعبية

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