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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق عروض "الثعبان يبتلع الشمس" على مسرح 23 يوليو بالمحلة

انطلاق عروض الثعبان
انطلاق عروض "الثعبان يبتلع الشمس" على مسرح 23 يوليو بالمحلة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الليلة الأولى من العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، والمقرر عرضه في الفترة من يوم 25 يونيو الحالي، وحتى الأول من يوليو المقبل، ضمن عروض مسرح الطفل التي تقيمها الهيئة بمحافظة الغربية.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته فرقة أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة حول العالم الافتراضي الذي يعيش به سكان العالم، وكيف تحولوا من بشر إلى مجموعة من الروبوتات، حيث أصبحت الآلات تسيطر على مجالات الحياة كافة، في ذات الوقت الذي يحاول فيه "أبوفيس" في تنفيذ خطته للسيطرة على العالم من خلال إطلاق فيروس خفي داخل لعبة.

تأليف هالة مصطفى، إخراج إبراهيم الطنطاوي، أغاني وأشعار مجدي الحمزاوي، ألحان حسام الشريف، غناء بسنت شميس وطارق أحمد، ديكور حسين راشد، استعراضات خالد النموري، مخرج منفذ عبد العزيز خفاجي وأحمد عبد السلام.

يقوم بتجسيد الشخصيات على المسرح: سلمى كريم، باترك نصر الله، أحمد عبد السلام، مهند سركيس، عهد علي، بسمة جمال، ودنيا ناجي

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

الثعبان يبتلع الشمس مسرح 23 يوليو الهيئة العامة لقصور الثقافة تأليف هالة مصطفى إخراج إبراهيم الطنطاوي

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