صراع شرس على صدارة الترند.. قائمة الـ«توب 10» لنجوم الفن قبل العيد (فيديو)

يشهد سوق الغناء والمزيكا الفترة الحالية انتعاشة كبيرة ومنافسة قوية بين نجوم الطرب والغناء بعد طرح أعمالهم الغنائية الجديدة بالتزامن مع بدء موسم الصيف الحالي واقتراب عيد الأضحى المبارك.

وطرح عدد من نجوم الغناء خلال الأيام الماضية أعمال غنائية جديدة على طريقة الـ"سنجل" ويتنافسون بها على تصدر تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي قائمة الـ"توب 10" للمحتويات الرائجة بموقع “يوتيوب”.

وجاء في المركز الأول المطرب الشعبي عصام صاصا الكروان واحتل المرتبة الأولى بأغنيته الجديدة التي تحمل أسم “نص سيطو مني - احنا صحاب بلدنا" واقتربت من تحقيق 4 ملايين مشاهدة.

وجاء في المركز الثاني مطرب الراب ويجز بأغنيته الجديدة بعنوان “إيه الدنيا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات وموسيقي ويجز ومستر نادر سليمان واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة.

واحتل المركز الثالث النجم أحمد سعد بأغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” وهي الأغنية الدعائية لفيلم “مستر إكس” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي، وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون مشاهدة.

وفي المركز الرابع أغنية المطرب مسلم “ماتزعلش” ، وهي الأغنية الخامسة، من ألبومه الجديد وهي من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى على الدين قمر، ميكس وماستر نور عباس وحققت الأغنية مليون و200 ألف مشاهدة.

وجاء في المركز الخامس النجم تامر حسني بأغنية “هرمون السعادة” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد جابر، والملحن علي الخواجه، والموزع الموسيقي حاتم محسن، والأغنية تسجيل ومكساج مودى منير، وماستر على فتح الله وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد “تاج” والذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة.

وفي المركز السادس جاءت المطربة الشعبية هدى بأغنيتها الجديدة “شغل البخور شغال” وهي من كلمات رضا المصرى والحان خالد سلطان وتوزيع موسيقي اشرف البرنس وميكس وماستر احمد جودة.

واحتل المركز السابع المطرب تامر عاشور بأغنيته الجديدة “اصحى للكلام” وهي من كلمات من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدى.

واحتل المطرب الشعبي رضا البحراوي المركز الثامن بأغنية “كعبي عالي” والتي طرحها مؤخرا.

وفي المركز التاسع جاءت أغنية “حياتي مرار وخدت قرار” للمطرب الشعبي كريم كرستيانو الغزال.

وفي المركز العاشر جاء المطرب الشعبي رضا البحراوي بأغنية “اه يا زمن”.