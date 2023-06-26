ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صراع شرس على صدارة الترند.. قائمة الـ«توب 10» لنجوم الفن قبل العيد (فيديو)

تامر عاشور وتامر
تامر عاشور وتامر حسني

يشهد سوق الغناء والمزيكا الفترة الحالية انتعاشة كبيرة ومنافسة قوية بين نجوم الطرب والغناء بعد طرح أعمالهم الغنائية الجديدة بالتزامن مع بدء موسم الصيف الحالي واقتراب عيد الأضحى المبارك.

وطرح عدد من نجوم الغناء خلال الأيام الماضية أعمال غنائية جديدة على طريقة الـ"سنجل" ويتنافسون بها على تصدر تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي قائمة الـ"توب 10" للمحتويات الرائجة بموقع “يوتيوب”.

وجاء في المركز الأول المطرب الشعبي عصام صاصا الكروان واحتل المرتبة الأولى بأغنيته الجديدة التي تحمل أسم “نص سيطو مني - احنا صحاب بلدنا" واقتربت من تحقيق 4 ملايين مشاهدة.

وجاء في المركز الثاني مطرب الراب ويجز بأغنيته الجديدة بعنوان “إيه الدنيا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات وموسيقي ويجز ومستر  نادر سليمان واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة.

واحتل المركز الثالث النجم أحمد سعد بأغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” وهي الأغنية الدعائية لفيلم “مستر إكس” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي، وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون مشاهدة.

وفي المركز الرابع أغنية المطرب مسلم “ماتزعلش” ، وهي الأغنية الخامسة، من ألبومه الجديد وهي من  كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى على الدين قمر، ميكس وماستر نور عباس وحققت الأغنية مليون و200 ألف مشاهدة.

وجاء في المركز الخامس النجم تامر حسني بأغنية “هرمون السعادة” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد جابر، والملحن علي الخواجه، والموزع الموسيقي حاتم محسن، والأغنية تسجيل ومكساج مودى منير، وماستر على فتح الله وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد “تاج” والذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة.

وفي المركز السادس جاءت المطربة الشعبية هدى بأغنيتها الجديدة “شغل البخور شغال” وهي من كلمات رضا المصرى والحان خالد سلطان وتوزيع موسيقي اشرف البرنس وميكس وماستر احمد جودة.

واحتل المركز السابع المطرب تامر عاشور بأغنيته الجديدة “اصحى للكلام” وهي من كلمات من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدى.

واحتل المطرب الشعبي رضا البحراوي المركز الثامن بأغنية “كعبي عالي” والتي طرحها مؤخرا.

وفي المركز التاسع جاءت أغنية “حياتي مرار وخدت قرار” للمطرب الشعبي كريم كرستيانو الغزال.

 

وفي المركز العاشر جاء المطرب الشعبي رضا البحراوي بأغنية “اه يا زمن”.

نجوم الطرب يوتيوب المطرب الشعبي عصام صاصا ويجز اختياراتي مدمرة حياتي أحمد سعد

الأكثر قراءة

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

أغرته مقاطع ساخنة.. كيف أخفى طالب كفر الشيخ فضيحته بانتهاك جسد جاره؟

ردده 3 مرات.. دعاء يوم عرفة مكتوب.. أدعية يوم عرفة مستجابة

استمرار حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 15 يومًا

انهيار عقار ميامي.. توجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟