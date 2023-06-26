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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استكمل محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتي، حيث تفقد اليوم عدد من مشروعات التنمية المحلية بحضور السكرتير العام، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والعميد نهاد عويضة مندوب شركة الإنتاج الحربي المنفذة للمشروعات.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروعات الأسواق النوذجية بقرى سندبسط وتفهنا العزب، كما تفقد مشروعات الحماية المدنية بقرى سندبسط، الغريب، تفهنا العزب وسنبو الكبرى واختتمت الجولة بتفقد الموقف النموذجي بقرية سنبو الكبرى.

وقال محافظ الغربية إن مركز زفتى يشهد تنفيذ 21 مشروع من مشروعات التنمية المحلية بقيمة 99.5 مليون جنيه تم نهوهم بنسبة 80% وجاري الانتهاء من باقي المشروعات قبيل انتهاء المرحلة الأولى.

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وأشار المحافظ، إلى استمرار تنفيذ الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية من أجل الوقوف الفعلي على نسب التنفيذ ووضع كافة الحلول التي تضمن سرعة نهو الأعمال المتبقية في المبادرة.

والمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

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