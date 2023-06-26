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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تُعقد الأحد المقبل.. توزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) بالثانوية العامة 2023، امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل، وذلك بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، المقرر أن تنتهي يوم السبت 1 يوليو 2023.

ويقدم “الدستور” خلال التقرير التالي، توزيع درجات امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2023، وفقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت توزيع درجات مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية كالتالي:

-إجمالي درجات أسئلة الفيزياء 60.

- درجات الأسئلة المقالية 4، حيث كل سؤال بدرجتين.

-درجات الأسئلة الموضوعية 56، كل سؤال بدرجة واحدة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس الأحد، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد (473823) طالبا/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) طالبا/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

يذكر أن أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد 2 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

أجازة عيد الأضحى المبارك الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الشعبة العلمية علوم امتحان مادة التاريخ امتحان الفيزياء ثانوية عامة امتحان الفيزياء

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