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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زيارة مفاجئة.. محافظ دمياط تتفقد المحال التجارية في عزبة البرج

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قامت د.منال عوض محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة لمدينة عزبة البرج لمتابعة استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الأضحى ومتابعة حركة السلع بالسوق وتوافرها بأسعارها المقررة ، حيث تفقدت محال بيع اللحوم والاسماك والمخابز وحرصت على التواصل مع البائعين وأكدت على عدم المغالاة فى الأسعار والاعلان عنها بشكل واضح أمام المواطنين.

فى السياق، أعربت الدكتورة منال عوض استيائها من تدنى مستوى النظافة بالسوق و المناطق المحيطة و جسر النيل ، حيث شددت على تكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات فورًا ، وتوزيع صناديق قمامة بنطاق الشوارع ، كما أكدت على التواجد الميدانى لمتابعة الأسواق وكافة الأعمال بالمدينة..

محافظ دمياط دمياط عزبة البرج أحداث دمياط

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