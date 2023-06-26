زيارة مفاجئة.. محافظ دمياط تتفقد المحال التجارية في عزبة البرج

قامت د.منال عوض محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة لمدينة عزبة البرج لمتابعة استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الأضحى ومتابعة حركة السلع بالسوق وتوافرها بأسعارها المقررة ، حيث تفقدت محال بيع اللحوم والاسماك والمخابز وحرصت على التواصل مع البائعين وأكدت على عدم المغالاة فى الأسعار والاعلان عنها بشكل واضح أمام المواطنين.

فى السياق، أعربت الدكتورة منال عوض استيائها من تدنى مستوى النظافة بالسوق و المناطق المحيطة و جسر النيل ، حيث شددت على تكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات فورًا ، وتوزيع صناديق قمامة بنطاق الشوارع ، كما أكدت على التواجد الميدانى لمتابعة الأسواق وكافة الأعمال بالمدينة..