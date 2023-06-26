"التنمية المحلية": 150 مليار جنيه إجمالى المرحلة الأولى من الصرف الصحى والمياه ضمن حياة كريمة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بها حوالي 50٪؜ من إجمالي مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة بتكلفة تتخطى أكثر من ١٥٠ مليار جنيه، ومن خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم ضخ استثمارات في قطاعات البنية الأساسية، منها 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذا القطاع، والاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على حوكمة إدارة المياه، واستدامة المشروعات المنفذة في ظل تحديات ندرة المياه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذت العديد من المشروعات القومية في مجالات تحسين نوعية المياه وحصول المواطنين علي المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها، وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار التسع سنوات الماضية.

وأوضح آمنة أن كل تلك المشروعات التي نفذتها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية؜ ، وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتبادل خبرات حوكمة استخدام المياه للبناء علي ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تدريب كوادر وقيادات التنمية المحلية لدعم المشروع وملفات أخرى تهم المواطنين.