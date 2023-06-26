ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التنمية المحلية": 150 مليار جنيه إجمالى المرحلة الأولى من الصرف الصحى والمياه ضمن حياة كريمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بها حوالي 50٪؜ من إجمالي مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة بتكلفة تتخطى أكثر من ١٥٠ مليار جنيه، ومن خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم ضخ استثمارات في قطاعات البنية الأساسية، منها 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذا القطاع، والاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على حوكمة إدارة المياه، واستدامة المشروعات المنفذة في ظل تحديات ندرة المياه. 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذت العديد من المشروعات القومية في مجالات تحسين نوعية المياه وحصول المواطنين علي المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها، وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار التسع سنوات الماضية.

وأوضح آمنة أن كل تلك المشروعات التي نفذتها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية؜ ، وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتبادل خبرات حوكمة استخدام المياه للبناء علي ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تدريب كوادر وقيادات التنمية المحلية لدعم المشروع وملفات أخرى تهم المواطنين.

وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة المبادرة الرئاسية حياة كريمه الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

"دكتور ومحامية".. ننشر صور المتهمين بقتل طبيب الساحل

نجلها أسفل الأنقاض.. سيدة تكشف اللحظات الأخيرة قبل انهيار "عقار الإسكندرية"

وكيل صحة الإسكندرية: 4 مصابين فى عقار خليل حمادة المنهار

انشطار عقار في سيدي بشر.. والمحافظ: معروض على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط

مفاجآت صادمة.. مالك الغواصة تيتان خاطر بالعملاء الأثرياء لتحقيق أرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟