تعرف على خريطة "الوطنية للإعلام" باحتفالات عيد الأضحى وثورة 30 يونيو

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، خريطة برامجية متميزة ومتنوعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو المجيدة، عبر تطويع إذاعاتها وقنواتها المختلفة للاحتفالات وجاءت كالتالي

عرض أفلام إسماعيل يس فى البوليس، لعبة الست، ملك البترول، غزل البنات، أما أفلام ومسرحيات "عيد الأضحى" على شاشات ماسبيرو فهى العيال كبرت، مطار الحب، إلا خمسة، عرض شارع محمد على على شاشة ماسبيرو.

قطاع التليفزيون

يعرض قطاع التلفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام عبر شاشاته خريطة متنوعة جاءت كالتالي:

القناة الثانية

طوعت القناة برامجها اليومية المختلفة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك كالتالى فى يوم الوقفة:



فى الثالثة عصرا بث مباشر لنقل شعائر وقفة عرفات، يعقبها الفيلم التسجيلى الحج، وتلتقون فى السهرة ومسرحية السكرتير الفنى.



أول أيام العيد



تطويع برامج زينة وبكره لينا وحدث فى مصر ومصر جميلة وهنا ماسبيرو ويا مسهرنى لنقل مظاهر العيد فى مصر واحتفالات ثورة 30 يونيو، وتلتقون فى الثالثة عصرا والفيلم العربى "إسماعيل يس فى البوليس"، وفى السهرة مسرحية العيال كبرت.



ثانى أيام العيد



تطويع برامج زينة وبكره لينا وحدث فى مصر ومصر جميلة وهنا ماسبيرو ويا مسهرنى لنقل مظاهر العيد فى مصر، وتلتقون فى الثالثة عصرا والفيلم العربى "لعبة الست"، وفى السهرة مسرحية "مطار الحب".



ثالث أيام العيد



تطويع برامج زينة وبكره لينا وحدث فى مصر ومصر جميلة وهنا ماسبيرو ويا مسهرنى لنقل مظاهر العيد فى مصر، وتلتقون فى الثالثة عصراً والفيلم العربى "بشرة خير"، وفى السهرة حفل الفنان تامر حسنى.



رابع أيام العيد



تطويع برامج زينة وبكره لينا وحدث فى مصر ومصر جميلة وهنا ماسبيرو ويا مسهرنى لنقل مظاهر العيد فى مصر، وتلتقون فى الثالثة عصرا الفيلم العربى "ملك البترول"، فى السهرة مسرحية "الأستاذ مزيكا".



خامس أيام العيد



تطويع برامج زينة وبكره لينا وحدث فى مصر ومصر جميلة وهنا ماسبيرو ويا مسهرنى، وتلتقون فى الثالثة عصرا والفيلم العربى “غزل البنات”، وفى السهرة مسرحية "إلا خمسة".



سادس أيام العيد



تطويع برامج زينة وبكره لينا وحدث فى مصر ومصر جميلة وأنا ماسبيرو ويا مسهرنى، وتلتقون فى الثالثة عصرا والفيلم العربى “نور الدين والبحاره الثلاثة”، وفى السهرة مسرحية "شارع محمد على.



الفضائية المصرية

تحتفل القناة عبر شاشتها بالعديد من البرامج والأفلام والمسرحيات الكوميدية وتطوع برامج صباحنا بالمصرى وشمس وقمر وشارع الفن وإبداع، سيدتى.



قطاع قنوات النيل المتخصصة

قام القطاع بتطويع العديد من برامج شاشاته المتنوعة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك حيث جاءت الخريطة كالتالي:



قناة ماسبيرو زمان

تقدم القناة عددا من الأفلام منها الفيلم العربى (الرسالة) وقفة عيد الأضحى، الفيلم العربى (العتبة الخضرا ) أول أيام العيد، الفيلم العربى (على بيه مظهر) ثانى أيام العيد، الفيلم العربى (البنات عايزه ايه)، ثالث أيام العيد، الفيلم العربى (رايا وسكينه) رابع أيام العيد.



كما تقدم القناة عددا من المسرحيات خلال أيام العيد وهى على الترتيب: العيال كبرت، حواديت، سك على بناتك، لعبة الست (محمد صبحى).



قناة العائلة



تقدم القناة عددا من الأفلام خلال أيام العيد وهى على الترتيب الفيلم العربى (عظماء الإسلام )، (هجرة الرسول)، (بحبك وبموت فيك)، (مطلوب حيا أو ميتا)، (صعيدى رايح جاى)، (فيفا زلاطا).



في السابعة مساءً تذيع القناة أفلام تيمور وشفيقة، واحدة بواحدة، ابن حميدو وذلك على مدار أيام العيد، وفي الحادية عشرة مساءً تذيع القناة عدد من المسرحيات جاءت كالتالي: ريا وسكينة، لعبة الست، حزمني يا.



نايل لايف



تقدم القناة عددا من الأفلام خلال أيام العيد وهى على الترتيب



وقفة العيد: فيلم (الرسالة)، (ابن حميدو)، (سواريه)



الأربعاء: مسرحية (العيال كبرت)، (تجبها كده تجلها كده هى كده)



الخميس: مسرحية (هاللو شلبى)، الفيلم العربى (سى عمر)



الجمعة: مسرحية (أنا وهو وهى)، الفيلم العربى (على بابا والأربعين حرامى)



السبت: مسرحية (لعبة الست)، الفيلم العربى (ريا وسكينة)



نايل سينما



تقدم القناة عددا من الأفلام خلال أيام العيد وهى على الترتيب



يوم الأربعاء: كان يوم حبك، البنات عايزة إيه، تيمور وشفيقة ،المجانين فى نعيم.



يوم الخميس: آي آي، آيس كريم في جليم، صعيدى رايح جاى، أنا وهو وهى



يوم الجمعة: عنتر شايل سيفه، قبلات مسروقة، صباح الخير يا زوجتى العزيزة.



يوم السبت: إخواته البنات، تايه في أمريكا، حرب الفراولة، المراهقات.



نايل كوميدى



تقدم القناة عددا من الأفلام خلال أيام العيد وهى على الترتيب



وقفة العيد: مسلسل (ونيس وأيامه، بيت العيلة، راجل وست ستات، سوبر ميرو) والفيلم العربى (البنات عايزة ايه) ومسرحية (سك على بناتك)



الأربعاء: فيلم (واحدة بواحدة)، ومسرحية (حزمني يا)



الخميس: فيلم (ابن حميدو) ومسرحية (الهمجى)



الجمعة: مسرحية (شاهد ماشفش حاجة)، فيلم (فيلم هندى)

