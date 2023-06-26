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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش بعد فوزها بلقب بطولة العظماء

نوران جوهر
نوران جوهر

حافظت النجمة نوران جوهر، بطلة وادي دجلة، على تصدرها التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي السيدات، بعد تتويجها بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش.

نوران جوهر تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي السيدات

وأعلنت رابطة محترفي الاسكواش، اليوم الإثنين، التصنيف العالمي الجديد لمحترفات الاسكواش رسميًا، والأخير في الموسم المنصرم 2022- 2023.

وشهد التصنيف العالمي للاسكواش، والذي شهد استمرار اعتلاء نوران جوهر على عرش التصنيف، تليها نور الشربيني، لاعبة سبورتنج، في المركز الثاني، ثم هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة، في المركز الثالث، والنيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع.

بينما تقدمت نور الطيب إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاسكواش، تليها البلجيكية نيلي جيليس في المركز السادس، والأمريكية أماندا صبحي في المركز السابع، والإنجليزية جورجينا كينيدي في المركز الثامن، والأمريكية أوليفيا فيشر، ثم المصرية روان العربي في المركز العاشر.

نوران جوهر تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكوش لمحترفي السيدات

نوران جوهر تحصد لقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش على حساب هانيا الحمامي

يأتي ذلك بعدما نجحت نوران جوهر في التتويج بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، لتحافظ على صدارتها التصنيف الدولي للاسكواش خلال شهر يوليو المقبل.

وحصدت نوران جوهر لقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، بعد فوزها على مواطنتها بنتيجة 3-2، في مباراة قوية أقيمت مساء أمس الأحد، في نهائى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2022-2023، التي استغرقت 130 دقيقة كاملة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 10-11, 11-9, 9-11, 11-6, 12-10.

وتُعد هذه أطول مباراة تاريخ نهائيات الاسكواش لمحترفي السيدات، ولكنها الثانية التي تجمع بين نوران جوهر وهانيا الحمامي، بعدما سجلتا مباراة طويلة أخرى لمدة 107 دقائق في بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

نوران جوهر التصنيف العالمي للاسكوش اسكواش بطولة العظماء الثمانية للاسكواش هانيا الحمامي

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