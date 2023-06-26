نجم الأهلي في الاسكواش يحتفل بلقب "العظماء الـ8" على أنغام "سطلانة"

احتفل مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا في الاسكواش ونجم النادي الأهلي، بفوزه بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، على أنغام أغنية "سطلانة".

وكان مصطفى عسل قد توّج بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش لمحترفي الرجال، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ليُصبح أصغر بطل يحقق هذا الإنجاز.

مصطفى عسل يحتفل بلقب العظماء الثمانية للاسكواش على أغنية "سطلانة"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ مصطفى عسل وهو يحتفل بلقبه الجديد ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش على أنغام أغنية "سطلانة" مع جماهير النادي الأهلي الذين تواجدوا لدعمه وتشجيعه في المباراة النهائية من البطولة.

وتحظى أغنية "سطلانة" بشهرة واسعة بعدما رددها لاعبو الأهلي بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، وذلك للمرة الـ11 في تاريخه.

وكان لاعبو الأهلي قد رددوا أغنية "سطلانة" في ممر الخروج من ملعب محمد الخامس، احتفالًا بتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب المباراة النهائية.

مصطفى عسل يتوّج بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش على حساب دييجو إلياس

وحصد مصطفى عسل لقب بطولة العظماء الثمانية، أمس الأحد، بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، في نهائى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2022-2023، في مباراة مُثيرة استغرقت 80 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 9-11, 11-6, 11-3, 11-5.

وأصبح مصطفى عسل أول لاعب يحقق بطولة العظماء الثمانية للاسكواش 3 مرات متتالية (2021-2023)، منذ الاسكتلندي بيتر نيكول (1999-2001).

يذكر أن بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، قد أقيمت في القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 20 إلى 25 من يونيو الجاري، بمجموع جوائز تصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، وانتهت بتتويج النجمين مصطفى عسل (لاعب الأهلي)، ونوران جوهر (بطلة وادي دجلة).