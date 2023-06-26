بعد إطلاقها.. اعرف طريقة التسجيل فى مبادرة "عبر عن نفسك"

أطلق قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، مبادرة "عبر عن نفسك"، من خلال إدراج المعلومات الخاصة بكل فنان عبر رابط قام بإطلاقه القطاع.

وأوضح قطاع الفنون التشكيلية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "عبر عن نفسك" زى أكتر من 5600 فنان وأدرج سيرتك الذاتية بأكبر موسوعة سيرة ذاتية للفنانين التشكيليين المصريين بقطاع الفنون التشكيلية، وكمان بندعوك تطور معانا نموذج الاستمارة الخاصة بالسيرة، ووفرنا عليك الوقت والمجهود فتقدر تسجل من خلال الرابط.

وتابع: لو أول مرة تسجل معانا اترك خانة رقم الفنان فى الموسوعة فارغ، أما بالنسبة للفنانين الموجودين بالموسوعة فيقدروا يبحثوا عن أسمائهم من خلال الصفحة دى http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/search.asp، وبعد ما تلاقي اسمك افتح صفحتك وهتلاقي العنوان بالشكل ده http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/cv.asp?ids=920، وخلي بالك الرقم بعد يساوي = هو رقمك في الموسوعة احفظه عشان التحديث.

وحسب موقع وزارة الثقافة، فإن لقطاع الفنون التشكيلية دورا في الحياة الفنية والثقافية، إذ يقوم بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع، سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة، بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.

ويقدم قطاع الفنون التشكيلية للحياة الفنية والثقافية وللمجتمع عموما الكثير من الخدمات والإسهامات المتميزة، والتي تنبع من استشعاره وتقديره لمسئوليته باعتباره المؤسسة الرسمية المنوطة برعاية الفنون التشكيلية واحتضان المبدعين في كافة ربوع مصر، هذا إلى جانب قيامه- ومن خلال مختلف المواقع التابعة له في القاهرة والأقاليم- بتقديم مواسم ثقافية حافلة بشتى أنواع الثقافة، والتي تلائم حاجة الجمهور على اختلاف شرائحه، من ندوات ثقافية متنوعة (أدبية، سياسية، دينية) وأمسيات شعرية وعروض مسرحية وحفلات موسيقية وحلقات نقاشية وورش عمل فنية للأطفال والطلائع وذوي الاحتياجات الخاصة.