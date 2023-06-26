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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد إيبارشية الكاثوليك للتهنئة بعيد الأضحى

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الإثنين، الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، والسير كاترينا ثروت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد الأنبا عمانوئيل، حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يتميز به الشعب المصرى من القِدم ، مقدما التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء.
ومن جهته؛ أعرب محافظ قنا عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدًا أن تماسك الشعب المصرى ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف وأن مصر قادرة بقيادتها وحكمة رجال الدين ووحدة الشعب على تخطى كل التحديات.

 ولفت إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة في المناسبات المختلفة ، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

اختص إستقبالهم أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي استقر

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