التعاملات الصباحية ..أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26-6-2023

أضافات الأعلاف من ضمن مدخلات الإنتاج للدواجن، وقد شهدت أسعارها اليوم أستقرار في الأسعار، عقب تراجع أسعار خامات الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 26 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26-6-2023

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج داي كالسيوم 39000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج كولين كلورايد 52000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج لايسين 83000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج ميثيونين 120000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج ثريونين 73000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج بيكربونات الصوديوم28000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار مسحوق عظام اللحوم اليوم الأثنين 26-6-2023

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج مسحوق اللحم 55% 29000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 35000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتج مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار أضافات الأعلاف اليوم الأثنين 26 يونيو للمنتجمسحوق سمك محلي 50% 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.