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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله- عز وجل- أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا جميعًا في هذه الأيام الطيبة المباركة لطاعته ومرضاته، وأن يتقبل فيها صالح دعائنا أجمعين.

في سياق آخر، في ظل الجمهورية الجديدة التي حرصت على صيانة مال الوقف مؤكدة أن حقه لا يسقط بالتقادم وأن شرط الواقف كنص الشارع وأن عائد ريع الوقف لمصرفه الشرعية وفق شروط الواقفين، حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي منذ إنشائها خلال هذا العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م- مليارين و٢٦٦ مليون جنيه- أرباحًا وإيرادات بزيادة  قدرها ٢٣١ مليون جنيه عن العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها ٣٥ ، ١١٪. تحية لكل من أسهم بفكر أو جهد أو عرق أو ثابر لأجل تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت هيئة الأوقاف أنها تمضي قدمًا لتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة التي أعادت للوقف اعتباره وسخرت إمكاناتها وأدواتها لصيانته والحفاظ عليه ودعم وسائل وأدوات استثماره واستيداء حقوقه، موضحة أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم وأن شرط الواقف كنص الشارع من حيث الالتزام به والوقوف عند حدوده، وأن عائد ريع الوقف لمصارفه الشرعية وفق شروط الواقفين، وأن جميع معاملاته تكون بالقيمة السوقية العادلة لصالح ما أوقف له أو عليه.

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