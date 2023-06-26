التحريات الأولية: عقب سيجارة وراء اشتعال اخشاب أعلى عقار بالبدرشين

كشفت التحريات الأولية في حريق أخشاب وبوص أعلى سطح عقار بالبدرشين أن عقب سيجارة مشتعلة وراء اندلاع الحريق وتصاعد ألسنة اللهب.

وكان نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق أخشاب وبوص أعلى سطح منزل بمنطقة البدرشين.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح منزل في منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.