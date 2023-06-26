ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات الأولية: عقب سيجارة وراء اشتعال اخشاب أعلى عقار بالبدرشين

حريق
حريق

كشفت التحريات الأولية في حريق أخشاب وبوص أعلى سطح عقار بالبدرشين أن عقب سيجارة مشتعلة وراء اندلاع الحريق وتصاعد ألسنة اللهب.

وكان نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة  في السيطرة على حريق أخشاب وبوص أعلى سطح منزل بمنطقة البدرشين.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح منزل في منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

3 سيارات إطفاء أخشاب إطفاء الاول أعلى سطح عقار ارة 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق

الأكثر قراءة

بعد تمرد فاجنر.. "مكافأة خاصة" لإعلاميى روسيا

سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 للجرام والجنيه بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

تعليق وصول الطائرات إلى واشنطن بسبب "إصلاحات"

مناسك الحج.. "التروية" يوم النقلة وبداية الحجاج لأداء الشعيرة الأعظم

مناصفة بين وزارة الشباب ودار المعارف.. القائمة الكاملة للفائزين بمسابقة العمل الأول للموهوبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاغنر الروسية في عين خبراء المجلس الأطلسي

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى