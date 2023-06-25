إبراهيم عادل: الحظ عاندنا وسنقاتل للتأهل إلى أوليمبياد باريس

تحدث إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر الأوليمبي وفريق بيراميدز، عقب تعادل الفريق الوطني أمام النيجر بدون أهداف في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات تليفزيونية: "الحظ عاندنا طوال المباراة وأهدرنا العديد من الكرات التي ارتطمت في العارضة والقائم".

وأضاف: "الأمور صارت صعبة قليلاً بسبب هذا التعادل لكننا سنقاتل في المباريات المقبلة، وسنحاول الفوز في المواجهة المقبلة للاستمرار في البطولة".

وكانت مباراة مصر والنيجر قد شهدت ارتطام الكرة بالعارضة والقائم 5 مرات منها 3 مرات لإبراهيم عادل.

وكان إبراهيم عادل قد حصد جائزة رجل مباراة مصر والنيجر في أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم مالي والنيجر والجابون.