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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تجربتها مع سرطان الثدى.. دوقة يورك تنصح السيدات بالكشف المبكر

سارة فيرغسون
سارة فيرغسون

تم تشخيص سارة فيرغسون، دوقة يورك، وطليقة الأمير أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث، بالإصابة بمرحلة مبكرة من سرطان الثدي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم دوقة يورك "تم تشخيص سارة، دوقة يورك مؤخرًا على أنها في مرحلة مبكرة من سرطان الثدي، تم اكتشافه في فحص الماموجرام الروتيني. وتم نصحها بالحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية، والتي تمت بنجاح "، بحسب مجلة people.

وأضافت المتحدثة باسم فيريجسون: "تتلقى الدوقة أفضل رعاية طبية وقد أخبرها أطباؤها أن التشخيص جيد. إنها الآن تتعافى مع عائلتها"، مضيفة:" تريد الدوقة أن تعرب عن امتنانها الكبير لجميع الطاقم الطبي الذي قدم الدعم لها في الأيام الأخيرة ".

تابعت: "دوقة يورك أيضًا ممتنة للغاية للموظفين المشاركين في التصوير الشعاعي للثدي الذين حددوا مرضها، والذي كان بخلاف ذلك خاليًا من الأعراض ، وتعتقد أن تجربتها تؤكد أهمية الفحص المنتظم".

أخبر المتحدث أيضًا الناس أن الدوقة سجلت حلقة بودكاست في اليوم السابق لخضوعها لعملية جراحية ، والتي من المقرر إطلاقها في وقت مبكر من صباح الاثنين.

دوقة يورك سارة فيرجسون أخبار العائلة الملكية الفحص المبكر سرطان الثدي

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