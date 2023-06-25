محافظ الغربية يجتمع مع المكتب الفني لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

عقد محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا مع المكتب الفني، لمناقشة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، البالغ عددها 876 مشروع يتم تنفيذهم في 22 قطاع تم نهو 592 منهم وجارِ العمل في الباقي بنسبة إنجاز إجمالية 81.7 %.

كما ناقش خلال الاجتماع أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والتي تنفذها المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة في قرى مراكز كفر الزيات، بسيون، المحلة وقطور، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات داخل قرى وعزب تلك المراكز.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

كما شهد محافظ الغربية، مساء اليوم، من كورنيش طنطا، تدشين مبادرة "100 يوم صحة" والتي تنظمها مديرية الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار "معاك من أول يوم" بهدف النهوض بسُبل الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك بداية من اليوم الأحد وتستمر حتى 6 أكتوبر القادم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.