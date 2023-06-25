ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يجتمع مع المكتب الفني لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا مع المكتب الفني، لمناقشة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، البالغ عددها 876 مشروع يتم تنفيذهم في 22 قطاع تم نهو 592 منهم وجارِ العمل في الباقي بنسبة إنجاز إجمالية 81.7 %.

كما ناقش خلال الاجتماع أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والتي تنفذها المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة في قرى مراكز كفر الزيات، بسيون، المحلة وقطور، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات داخل قرى وعزب تلك المراكز.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

كما شهد محافظ الغربية، مساء اليوم، من كورنيش طنطا، تدشين مبادرة "100 يوم صحة"  والتي تنظمها مديرية الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار "معاك من أول يوم" بهدف النهوض بسُبل الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك بداية من اليوم الأحد وتستمر حتى 6 أكتوبر القادم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

محافظ الغربية يجتمع مع المكتب الفني لمتابعة مشروعات حياة كريمة نهو مشروع في المرحلة الأولى بنسبة 81 7 وتكثيف الأنشطة في المرحلة الثانية لمرحلة الثانية للمبادرة في قرى مراكز كفر الزيات بسيون المحلة وقطور

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

متأهلاً إلى ثمن النهائي.. الأهلي يفلت من مفاجآت الكأس بفوز صعب على منتخب السويس

يشارك فيه 50 دولة.. أبرز 9 معلومات عن منتدى مصر للتعدين

بعد تصريحات أمير كرارة.. الباز: "بيتعاملوا مع الفن كوظيفة"

منظم رحلة جوارديولا فى مصر: سأل عن الأهلى

قرار بوقف فيلم "سنة أولى خطف".. والمهن التمثيلية: "خالف اللوائح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى