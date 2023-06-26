"سيد الوقت".. صدور كتاب جديد للروائى إبراهيم عبد المجيد

صدر حديثًا عن دار إيبدي للنشر والتوزيع كتاب "سيد الوقت وكل وقت" للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد.

ووصفت دار إيبدي الكتاب بأنه بمثابة رحلة روحية وعقلية مع أفكار وإبداع وقضايا فكرية وإنسانية، يقطعها الكاتب الذي عاصر البلاد في فرحها ومحنتها، ورأى أجيالًا من المفكرين والكُتَّاب والفنانين تركوا في فضاء الوطن رايات من الجمال، بما كتبوه وأبدعوه في الرواية والفن التشكيلي والسينما والمسرح والصحافة وغيرها.

كتاب يرصد رحلة الكاتب مع الفكر والفن، فهي تتأنى في الفهم والبحث، وتكشف لك كثيرًا مما قد يغيب عنك.

إبراهيم عبد المجيد، كاتب وروائي، له أعمال كثيرة، فقد أبدع أكثر من عشرين رواية، فضلًاً عن القصص القصيرة والدراسات.

من أعماله: "ثلاثية الإسكندرية"، و"ثلاثية الهروب من الذاكرة"، و"العابرة"، و"السايكلوب"، و"حامل الصحف القديمة"، و"الصياد واليمام"، و"البلدة الأخرى".

وله أيضًا كتب فكرية مثل "ما وراء الخراب"، وترجمات مثل "رسائل من مصر" للوسي دوف جوردون، وكثير من الكتب التي جمعت بعض دراساته ومقالاته.

"عبد المجيد" لم يبتعد عن حياتنا وقضايانا طوال حياته، عرفتْ رواياتُه وقصصُه طريقها للترجمة، وبعضها للسينما والتليفزيون، وحصل على جوائز عديدة، كان أخرها جائزة النيل في الآداب عام 2022.