عالم بالأوقاف: الحسنات تتضاعف فى هذه الأيام المباركة (فيديو)

قال الشيخ عبدالخالق العطيفى، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن العشر من ذى الحجة، أيام مباركة وفيها نفحات من عند الله، وتتضاعف فيها الحسنات، وتتنزل بركات الله على عبادة.

وتابع العطيفى، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "تتضاعف الحسنات فى هذه الأيام المباركة، وعلى الإنسان أن يكون حذرًا فى هذه الأيام والبعد عن الشيطان ووساوسه".

واستكمل العطيفى: "لكى يبتعد الإنسان عن وساوس الشيطان عليه ذكر الله ثم الذكر ثم الذكر، فبه تطمئن القلوب"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".



https://www.youtube.com/watch?v=k6RARcfjnac