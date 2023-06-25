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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عالم بالأوقاف: الحسنات تتضاعف فى هذه الأيام المباركة (فيديو)

الشيخ عبد الخالق
الشيخ عبد الخالق

قال الشيخ عبدالخالق العطيفى، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن العشر من ذى الحجة، أيام مباركة وفيها نفحات من عند الله، وتتضاعف فيها الحسنات، وتتنزل بركات الله على عبادة.

وتابع العطيفى، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "تتضاعف الحسنات فى هذه الأيام المباركة، وعلى الإنسان أن يكون حذرًا فى هذه الأيام والبعد عن الشيطان ووساوسه".

واستكمل العطيفى: "لكى يبتعد الإنسان عن وساوس الشيطان عليه ذكر الله ثم الذكر ثم الذكر، فبه تطمئن القلوب"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".

https://www.youtube.com/watch?v=k6RARcfjnac

الشيخ عبدالخالق العطيفى وزارة الأوقاف العشر من ذي الحجة

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