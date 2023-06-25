محافظ المنيا يستقبل أعضاء لجنة المصالحات العرفية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، لجنة المصالحات العرفية بجنوب محافظة المنيا، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، بالإضافة إلى استعراض الأعمال التي قامت بها اللجنة.





جاء ذلك بحضور، النائب أشرف عشيري عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى خالد فتح الباب عضو مجلس النواب، وهانى دربالة، وعلى أحمد شرموخ، ومحمد سامح، أعضاء اللجنة.





أشاد المحافظ بدور أعضاء لجنة المصالحات وجهودهم فى إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات والحفاظ على الأرواح وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتنازعة، والتى ساهمت فى القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع.

يذكر أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا كان قد شهد اليوم انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " 100يوم صحة" من أمام الديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل، والتى تنظمها وزارة الصحة تحت شعار" معاك من أول يوم"، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر من الأحد 25 يونيو الجارى على مدار 100 يوم.



