بعد استطلاع رأى المفتى.. غدًا الحكم على 4 متهمين فى قضية "ولاية السودان الإرهابية"

تصدر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الإثنين، الحكم على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية".

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

يذكر أن هذه القضية محبوس بها 7 متهمين، وهارب منها متهمان، وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة.