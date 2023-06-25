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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

8 مصابين إثر تصادم سيارتين بأسيوط

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أُصيب 8 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي بطرق أسيوط سوهاج الزراعي ناحية قرية المطعية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط.

وتلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حادث تصادم سيارتي "ميكروباص وملاكي" بطريق أسيوط/ سوهاج الزراعي ناحية قرية المطيعة ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف وأحمد ثابت، نائب رئيس مركز أسيوط، ومحمد إسماعيل، رئيس قرية المطيعة، وتحت إشراف المهندس حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبيّن وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص تحمل رقم 8264 (ي. ط. أ.) وسيارة ملاكي تحمل رقم (6342 هـ. و. ط.)، مما أسفر عن انقلاب السيارة الملاكي وإصابة 8 أشخاص من ركاب السيارتين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتم إخطار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والذي أمر بسرعة توفير كل احتياجات المصابين.

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
أسيوط سوهاج الزراعي إصابة 8 أشخاص العرض على النيابة العامة اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط بلاغ من شرطة النجدة تصادم سيارتين ميكروباص تباشر التحقيقات

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