204 مساجد و242 ساحة لاستقبال المصلين فى عيد الأضحى بالقاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المُعدّة لصلاة عيد الأضحي المبارك، وعددها 204 مساجد و242 ساحة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين، وتكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، والسكرتير العام، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بضرورة المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات، والبيع بالسعر المقرر، وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها، والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطري، والشئون الصحية؛ لعمل حملات مشتركة للمرور على كل منافذ البيع والمحلات.

وأكد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة، وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.

وطالب هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة، مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكل جراجات الهيئة للتدخل السريع، والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها، وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيًا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة، والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

وأضاف أنه تم تخصيص 25 خط خدمة خاصة للعيد للأماكن التى يقبل عليها المواطنون، خاصة الحدائق والمتنزهات، يعمل عليها 250 أتوبيسًا، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام لديها 193 خطا ثابتا يعمل عليها ما يقارب 3000 أتوبيس، بالإضافة إلى 2700 مينى باص لتغطى القاهرة بالكامل.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة رفع حالة الطوارئ، وإيقاف الإجازات بين العاملين، وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

وطالب مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتيّ التموين والطب البيطري لشن حملات على الأسواق، والمرور على أماكن بيع اللحوم للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة، والتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ووجّه محافظ القاهرة مسئولي المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.