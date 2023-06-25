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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرص عمل لذوى الهمم بالقاهرة من الجنسين

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بالقاهرة عن توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم من الجنسين. 

وقالت مديرية العمل بالمحافظة إن هذه الفرص متوافرة للشباب للعمل بشركة أمان للتحصيل، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، للشباب والسن لا تتعدى 30 سنة خبرة ودون خبرة.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تسهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تلقت تقريرا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركة أمان للتحصيل الإلكتروني، تم توفير تلك الفرص للشباب في العمل على مهنة مسئول تحصيل، وخدمة عملاء، وأضاف مدير المديرية أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر المديرية في 27 شارع عين شمس برج الفتح – حلمية الزيتون، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

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رواتب مجزية ذوي الهمم حملة المؤهلات حملة المؤهلات المتوسطة خدمة عملاء

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