وزارة العمل تنظم زيارات ميدانية للمنطقة الصناعية ببورسعيد

نظمت مديرية العمل ببورسعيد زيارة ميدانية لـ٣ شركات في المنطقة الصناعية وهي: شركة كابسي للدهانات، وشركة مؤمن للعطور والبخور، شركة بورسعيد ستار لإنتاج الأسماك المدخنة، وذلك في ضوء توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل بأهمية الدور الفعال لوزارة العمل والدور التوعوي الذي تقوم به لاستقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة، أن الزيارة تأتي لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة في مجال الصناعة وتعتبر إحدى الركائز الأساسية في خطط التطوير والتنمية وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى تشغيل العمالة والمساهمة في خفض معدلات البطالة، حيث تم إنشاء المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بقرار رئيس مجلس الوزراء سنة 1994 بمساحة 798 فدان وتضم 6 مناطق صناعية (منطقة الحوض السمكي، منطقة بحري الحوض السمكي ، المناطق C7، C8 ، C9 منطقة قبلي C9 )، وووفقا لتوجهات الدولة لانشاء المجمعات الصناعية الصغيرة لتشغيل الشباب تم إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة 58 مصنع ومجمع للصناعات المتوسطة 54 مصنع ، ضمن 118 مصنع يوجد بالمنطقة الصناعية 321 مصنع منتج ، وأربعون مصنع تحت الانشاء .

‏وأشار مديري المديرية إلى أن الزيارة بدأت بمصنع مؤمن للعطور والبخور حيث استقبل محمد سعد صاحب الشركة وفد المديرية وتم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الشركة حيث ينتج المصنع المعطرات ومستحضرات التجميل و المنتجات العطرية ويستهدف التصدير لافريقيا و دول الخليج وأوروبا ويشهد تصدير أول شحنة للخارج ضمن التوسعات التي يشهدها المصنع ويقع علي مساحة 2000 متر و يوفر 104 فرصة عمل ينتج البخور بجودة عالية و ساهم في انتاج 47 نوع من البخور ، وألقى مدير المديرية كلمة لعمال الشركة خلال الجولة الميدانية بأقسام الإنتاج بالمصنع أفاد فيها بأن دور و رسالة وزارة العمل هي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ورعاية وحماية حقوق العمال و التوعية بالحقوق و الواجبات وأهمية الحفاظ على أسرار العمل.

وفي ختام الزيارة قدم صاحب الشركة درع يكرم فيه عمال الشركة مدير المديرية علي الجهود المبذولة من المديرية والدور التوعوى التى تقوم به.

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وفي الزيارة الثانية، كان مدير المديرية والوفد المرافق له في استقبال السيد حسين صاحب الشركة، الذي رافق الوفد في جولة ميدانية وأوضح فيها جميع مراحل إنتاج الأسماك المدخنة لتخرج بأعلى جودة وأفضل التقنيات الحديثة المطورة، وتصدر للخارج. وأوضح أن النشاط الرئيسي للشركة هو إنتاج الأسماك المدخنة، وعدد العمال 170 عاملًا ينتج المصنع (سمك السلمون، هيرنج، كافيار، تونا، إنشوفيز، ماكريل) بتقنية متقدمة وجودة شاملة وخبرة فنية مدربة تدريبًا عاليًا. يصدر المصنع منتجاته لدول أوروبا والشرق الأوسط.

اختتمت الجولة بالزيارة الثالثة لشركة كابسي للدهانات، وقام المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة باستقبال وفد المديرية. وتم الوقوف على كافة المستجدات والتأكيد على أهمية رعاية وحماية حقوق العمال وتأمين بيئة العمل وتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة. حيث أن شركة كابسي للدهانات تقع على مساحة 238 ألف متر مربع، وتنتج الشركة دهانات للسيارات والمباني والأخشاب والريزين والأحبار، وعدد العمال 1850 عاملًا، ويصدر حوالي 35% من إنتاجه إلى 65 دولة.

وأضاف مدير المديرية أن مشروعات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بها : 74 مصنع للملابس الجاهزة ، والصناعات الجلدية 22 مصنع ، وصناعة المنسوجات 20 مصنع ، والصناعات الكيماوية 19 مصنع ، وصناعة التعبئة و التغليف 20 مصنع ، والصناعات المتنوعة 10 مصانع الصناعات الورقية 12 ، الصناعات المعدنية 46 مصنع ، الصناعات البلاستيكية 20 ، الصناعات الغذائية 17 مصنع ، الصناعات الكهربائية 24 ، صناعة مواد البناء 18 ، الصناعات الخشبية 12 ، صناعة الرخام 5 ، صناعة السجاد مصنعين .

ورافق مدير المديرية بالجولة : لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية و أمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد والمفتشين رشا عكاشة ، ورشا توفيق ، ونهي رمضان ، وليلي المصري ، ومروة علي.