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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

37 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية رقابية
حملات تموينية رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التموينية التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، موجهًا بمواصلة الحملات بالتنسيق المستمر مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع الغذائية و اللحوم، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، قال عماد حسن، رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية حررت 21 محضر مخالفة خلال حملة تفتيشية وتموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الصحة والطب البيطري على المجازر ومحال بيع وعرض اللحوم ومنتجاتها، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 محاضر عن عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و10 محاضر عدم الحصول على شهادات صحية، ومحضرين ذبح خارج المجزر.

وفي مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية 10 محاضر متنوعة خلال حملة تموينية شملت المخالفات ( نقص وزن، عدم مطابقة مواصفات، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود سجل تجاري، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من التسعيرة، ذبح خارج المجزر)، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 100 لتر سولار مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء.

فيما حررت حملة تموينية بمركز ديرمواس جنوب المحافظة محضرين لحوم ومجمدات (دواجن ومفروم وكبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجزر، كما حررت حملة تموينية بمركز العدوة 4 محاضر متنوعة وذلك في إطار تفعيل الرقابة علي محلات بيع اللحوم للتأكد من ذبحها داخل المجازر وصلاحيتها للاستخدام الآدمي والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.

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المنيا تحرير 37 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية مكثفة 3 مراكز بالمنيا بني مزار وأبوقرقاص وديرمواس

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