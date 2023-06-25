سكاى: مانشستر سيتى يتقدم بعرض لضم الكرواتى جفارديول من لايبزيج

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، تخطط بقوة لضم الكرواتي جاسكو جفارديول، مدافع لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس ألمانيا أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، قد تقدم بعرض مبدئي قيمته 90 مليون يورو بجانب المكافآت، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي.

ويعد جاسكو جفارديول على رأس أولويات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من أجل تدعيم خط دفاع «سيتي» قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح بعض التقارير الإعلامية، أن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق مع جفارديول، بشأن الشروط الشخصية للعقد، على أن يتم التفاوض بعدها مع لايبزيج بشأن التفاصيل المالية للصفقة.

وكان جفارديول، البالغ من العمر 21 عامًا، قد انتقل لصفوف لايبزيج، صيف عام 2021، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، الذي أكمل معه بقية موسم 2021-2022، قبل أن ينضم فعليًا للفريق الألماني في الموسم التالي.

وشارك جفارديول في 42 مباراة في الموسم الماضي مع لايبزيج، سجل خلالها 3 أهداف.