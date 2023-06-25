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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

9 سنوات إنجازات.. تطور العلاقات المصرية الهندية فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تتميز العلاقات المصرية الهندية بتاريخها العريق، كما تعكس التعاون بين الدولتين الكبيرتين، حيث تمثل كل منهما ثقلًا إقليميًا خاصًا في منطقتها، وترسخت هذه العلاقات من خلال التطلعات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان.

وشهدت العلاقات المصرية الهندية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلًا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية، بما في ذلك الهند.

وفي هذا الصدد، تستعرض فضائية "إكسترا نيوز" العلاقات المصرية الهندية.

- أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة للهند بداية العام الجاري 2023.

- شارك الرئيس السيسي خلال زيارته للهند فى احتفالية يوم الجمهورية. 

- أسفرت الزيارة عن التوصل لمجموعة من التفاهمات والاتفاقات المشتركة.

- نقلت الاتفاقيات العلاقات بين مصر والهند إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. 

- سجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند (6) مليارات دولار فى عام 2022. 

- تسعى مصروالهند لرفع مستوى التبادل التجارى لـ12 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة. 

- العام الجاري يمثل مرور 75 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

2 مليار دولار 2023 6 مليارات الاستراتيجية التحديات المشتركة الدبلوماسية المصرية

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