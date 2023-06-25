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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: الهلال السعودى مهتم بالتعاقد مع مهاجم إيفرتون

جاراي مهاجم إيفرتون
جاراي مهاجم إيفرتون

يواصل نادي الهلال السعودي مساعيه لضم صفقات عالمية هذا الصيف، وهذه المرة من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، اليوم الأحد، أن الهلال مهتم بالتعاقد مع ديمراي جاراي، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، لضمه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن هناك محادثات بين الناديين هذا الأسبوع في لندن، لبحث إمكانية ضم صاحب الـ26 عامًا.

جاراي شارك هذا الموسم مع إيفرتون في 36 لقاء وسجل 6 أهداف.

ويستعد الهلال للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية بضم السنغالي كاليدو كوليبالي من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وكان الهلال منذ أيام أعلن عن ضم البرتغالي روبن نيفيز في صفقة قياسية قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي لمدة 3 مواسم مقبلة حتى 2026.

ويتفاوض أيضًا الهلال مع مانشستر سيتي الإنجليزي على ضم البرتغالي بيرناردو سيلفا جناح الفريق.

وكان روبن نيفيز– البالغ من العمر 26 عامًا– قد انضم لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، في يوليو عام 2017، قادمًا من بورتو البرتغالي.

وشارك لاعب الوسط البرتغالي، مع وولفرهامبتون، في 253 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا.

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