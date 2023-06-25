محافظ الوادي يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلاط

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلاط، بزيادة قدرها ٦٠٪ عن مساحة الحيز القديم؛ لاستيعاب المشروعات الخدمية والتنموية الحالية والمستقبلية، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه بهذا الاعتماد يكون قد تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لكافة مدن المحافظة، لافتًا إلى أن المخطط يشمل مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمية والمشروعات الإستثمارية الحالية والمستقبلية والخدمات الإقليمية والرؤية المستقبلية العامة للمدينة.

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات الجارية بمقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

ووجه بسرعة البدء في أعمال التأثيث والفرش وتركيب الأجهزة و الشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة، وربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، أعمال الإنشاءات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة يرافقهما الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنصة المشاهدة الرئيسية والتي تتسع ل ٤٠٠ مشاهد، وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات، كما يجري حالياً إنشاء وتمهيد مضمار السباق والطرق الخدمية بطول ٥ كم. موجهًا بسرعة الانتهاء من الموقع العام للمضمار والبدء في تنفيذ استراحات التخييم للمتسابقين ومباني الخدمات البيطرية.

كما أضاف أن المشروع يشمل أيضل إنشاء قرية تراثية تضم فندق على الطراز البيئي وملاعب رياضية ونادي صحي و مسرح مكشوف ومدينة ألعاب مائية ترفيهية.