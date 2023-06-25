"القاهرة الإخبارية": دوى انفجارات واشتباكات على طريق "الخرطوم - الجزيرة" بالسودان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بسماع دوي انفجارات واشتباكات بالطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة.

يذكر أن هدنة الـ24 ساعة بين الجيش السوداني والدعم السريع انتهت الأحد، 11 يونيو الجاري، لتشهد أم درمان قصفا مدفعيا بين الطرفين، بالإضافة إلى طلقات للرصاص المتقطع.

واندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.