ضمن مشروع "الأساتذة".. مدحت صالح بصحبة عمرو سليم في الأوبرا 7 يوليو

يحيي الفنان الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيًا بصحبة المايسترو عمرو سليم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 7 يوليو المقبل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، كأول حفلات مشروع الأساتذة الذي يقام بالتعاون بين الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل خلال الايام القادم، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا وداخل شباك التذاكر تمهيدًا لبدء الحجز، وتحمل ثلاث فئات مختلفة.

ويقدم مدحت صالح، برنامجا فنيا، يتضمن نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية.

وكان مدحت صالح، قد وجه رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمه في إعادة حفلات الأساتذة بدار الأوبرا المصرية، قائلًا: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صدقت فيما قالته، وجدت الاهتمام جميلا، قالوا لي إحنا جنبك وفي ظهرك وفي كتفك".

وأضاف مدحت صالح خلال لقائه ببرنامج "لايت شو" المذاع عبر فضائية الحياة، "وجدت حبًا شديدًا وترحيبًا من دار الأوبرا المصرية، أنا بركن شغل مدحت صالح على جنب، كان ممكن أعمل الحفلة بالأغاني القديمة الخاصة بي، لكن الاهتمام الأول كان بتراثنا".

وأشار إلى أنه في القادم سيجمع بين التراث والأغاني القديمة الخاصة به، متابعًا: "تربيت على أصوات عمالقة الفن في مصر وبلاقي متعة لما أغني أغانيهم".