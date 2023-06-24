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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من رامي ربيعة بعد تجديد عقده مع الأهلي

رامي ربيعة
رامي ربيعة

علّق رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تجديد عقده لمدة موسمين مع المارد الأحمر حتى صيف 2025.

وقال رامي ربيعة في تصريحات للحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيس بوك: "رحلتي مع الأهلي مستمرة والأحلام ملهاش نهاية، الأهلي عنده شعب مش جمهور أتمنى إسعاده".

وبدأ رامي ربيعة مسيرته مع الأهلي عام 2011 بعد أن تم تصعيده للفريق الأول بالنادي.

ورحل ربيعة عن الأهلي في صيف 2014، حيث انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل أن يعود بعد عام واحد إلى القلعة الحمراء مجددًا.

وخلال مشواره مع الأهلي، توج ربيعة بـ 22 بطولة أبرزها لقب الدوري المصري 7 مرات ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

وشارك ربيعة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات.

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