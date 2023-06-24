الأهلي يجدد عقد ياسر إبراهيم لمدة عامين

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين مقبلين.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

وانضم ياسر إبراهيم إلى الأهلي قادمصا من سموحة في يناير 2019.

ونجح ياسر في الفوز مع الأهلي ببطولة الدوري مرتين ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات، وحصد برونزية المونديال مرتين.

ويعد ياسر إبراهيم ثالث لاعب يجدد تعاقده مع الأهلي اليوم بعد حسين الشحات ورامي ربيعة.

