ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة.. مروان حمدى يقود هجوم المصرى البورسعيدى أمام فيوتشر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن الدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة فيوتشر في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية في اللقاء، الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب.

يدير اللقاء محمد الحنفي حكما للساحة ومعه كل من سمير جمال ومحمد محمود لطفي كمساعدين، بالإضافة إلى حسني سلطان حكما رابعا، فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لسيد شعبان بمعاونة من زميله هشام الدسوقي.

ويقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب محمد جريندو وإلياس الجلاصي وعبد الرحيم دغموم.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، زياد كمال، عبد الرحيم دغموم، الياس الجلاصي، محمد جريندو.

خط الهجوم: مراون حمدي.

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد، محمد دبش، حسن علي، عماد بوبكر، أحمد عماد، أسامة الجزار، حسام جريشة، عبده يحيى، فرانك أوتوجا.

مروان حمدي كأس الرابطة المصرى البورسعيدى فيوتشر

الأكثر قراءة

سكبت "البنزين" وأغلقت الغرفة على زوجها وأشعلت النار.. "عزة" ليست نادمة

بعد تمردها على بوتين.. تعرف على قدرات "فاجنر" العسكرية

التعاملات المسائية| سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 يونيو

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023

خبير علاقات دولية يكشف دوافع قائد فاجنر للتمرد على بوتين (فيديو)

اتفاق بيلاروسيا و"فاجنر" لوقف تحركات قواتهم فى أنحاء روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية