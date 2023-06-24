كأس الرابطة.. مروان حمدى يقود هجوم المصرى البورسعيدى أمام فيوتشر

أعلن الدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة فيوتشر في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية في اللقاء، الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب.

يدير اللقاء محمد الحنفي حكما للساحة ومعه كل من سمير جمال ومحمد محمود لطفي كمساعدين، بالإضافة إلى حسني سلطان حكما رابعا، فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لسيد شعبان بمعاونة من زميله هشام الدسوقي.

ويقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب محمد جريندو وإلياس الجلاصي وعبد الرحيم دغموم.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، زياد كمال، عبد الرحيم دغموم، الياس الجلاصي، محمد جريندو.

خط الهجوم: مراون حمدي.

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد، محمد دبش، حسن علي، عماد بوبكر، أحمد عماد، أسامة الجزار، حسام جريشة، عبده يحيى، فرانك أوتوجا.