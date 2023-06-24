سمير فرج: تمرد قوات "فاجنر" يعد ضربة كبيرة لروسيا وهزت مكانة بوتين

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، خلال معركته في "باخموت"، كان يهاجم القيادة الروسية، ويتهمهم بعدم إعطاء الذخيرة له، وهذا له معنيان: الأول إما أن روسيا كانت تعاني من نقص في الذخيرة، أو أنها شعرت بخطورته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه بعد استيلائه على باخموت انتقد القوات الروسية، وبوتين لم يعلق على الاستيلاء على "باخموت"، وبعد تمردهم و اقتحامهم مقر قيادة الجيش في "روستوف"، والذي يعد ضربة كبيرة لروسيا وهزت مكانة بوتين، مؤكدًا أن ما حدث لن يؤثر على الحرب الأوكرانية، لأن روسيا حققت انتصارًا كبيرًا بها.

الهجوم المضاد لأوكرانيا لن ينجح

وتابع أن الهجوم المضاد لأوكرانيا لن ينجح، ولو نجح فإنه لن يحقق انتصارات كبيرة ونتائجه ستكون بسيطة.