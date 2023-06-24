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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"دي ماريا" يوقع على عقد انتقاله لبنفيكا الأسبوع المقبل

آنخيل دي ماريا
آنخيل دي ماريا

توصل نادي بنفيكا البرتغالي لاتفاق مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي السابق، للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي يوفنتوس منذ أيام رحيل دي ماريا عن صفوفه بعد قضائه موسمين ضمن صفوف الفريق.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن دي ماريا سيصبح لاعبًا لبنفيكا خلال الأسبوع المقبل، بعدما توصل لاتفاق مع النادي على الشروط الخاصة بانضمامه.

ولعب دي ماريا 40 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسم المنصرم، وسجل 8 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وأفاد رومانو أن دي ماريا سينضم لصفوف بنفيكا لمدة موسم واحد حتى يونيو 2024، مشيرًا إلى أن العقود تم تجهيزها بالفعل ويتبقى التوقيع والإعلان رسميًا.

وانضم دي ماريا لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبدأ آنخيل دي ماريا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق روساريو سنترال، وصعد للفريق الأول في صيف عام 2006، ثم انتقل في الصيف التالي لفريق بنفيكا البرتغالي وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني ولعب له 4 مواسم، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد ولعب موسما واحدا معهم قبل الرحيل لباريس سان جيرمان في صيف عام 2015، وخرج من الفريق في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية الماضية وانضم لفريق يوفنتوس مجانًا.

أنخيل دي ماريا دي ماريا بنفيكا يوفنتوس الانتقالات الصيفية 2023

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