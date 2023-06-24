مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2023

يستكمل طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا.

وننشر في التقرير التالي أهم المصطلحات والرموز التي يمكن أن يستعين بها طلاب الشعبة العلمية في امتحان الكيمياء.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفقد اليوم السبت، مقر التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية، بمدرسة المنصورة العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة، وذلك أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة "الدور الأول" للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وتوجه الوزير إلى غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة العربية، وتابع إجراءات التصحيح، وأجرى حوارًا مع المصححين حول الإجراءات المتبعة وخطوات التصحيح.

كما تفقد الوزير غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الألمانية"، و"اللغة الفرنسية" واطمأن الوزير على سلامة التصحيح، وتحدث مع المصححين عن آرائهم فى عملية التصحيح الإلكترونى، حيث أكد المصححون أنه يتميز بالدقة والتركيز فى التصحيح.

وأكد أن تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت يأتي حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

وأكد أيضا أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع "2" مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

كما أشار إلى إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.