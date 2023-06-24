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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سكبت "البنزين" وأغلقت الغرفة على زوجها وأشعلت النار.. "عزة" ليست نادمة

عزة المتهمة بقتل
"عزة" المتهمة بقتل زوجها

5 أشهر مرت على أبشع جريمة قتل حدثت في محافظة الشرقية بعدما تخلت ربة منزل عن كافة مشاعر الإنسانية وقامت في يوم 8 فبراير 2023، بقتل زوجها حرقًا بسكب مادة معجلة للاشتعال 'البنزين' عليه أثناء نومه وأشعلت النيران فيه عمدًا داخل منزلهما.

توالت التحقيقات على مدار الشهور الماضية ووقفت المتهمة غير نادمة لما قامت به من جريمة بشعة بأن حرقت زوجها وهو حي حتى تنتقم منه.

وقالت المتهمة في التحقيقات: “الفلوس اللي كان بيشتغل بيها كان بيصرفها على كيفه وعلى المخدرات، وكان بيجيب حريم في البيت وكمان صحابه ييجوا يسهروا معاه ولما اعترضت كان بيضربني جامد ويشتمني".

وصل الأمر بين الزوجين للمشاجرات المستمرة فكانت النهاية؛ فقامت المتهمة يوم الواقعة بعقد العزم على قتله وأعدت لذلك الغرض عدد ستة زجاجات تحوي على مادة معجلة للاشتعال 'البنزين' محل الاتهام الثالث وما أن اطمأنت إلى استغراقه في النوم حتى سكبت بجانب مضطجعة أرضا المادة المعجلة للاشتعال سالفة البيان مشعلة إياها باستخدام قداحة بحوزتها فامتدت إليه النيران وأحرقته.

كما وضعت النار عمداً بمحل مسكون ألا وهو مسكن المجني عليه - سالف الذكر - وذلك عقب القائها كمية من المادة المعجلة للاشتعال- سالفة البيان، فنشب الحريق به مما أدى إلى إضرامه.

وتولت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة في القضية رقم 9743 لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم والمقيدة برقم 1407 لسنة 2023 کلي جنوب الزقازيق، وإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبة المتهمة 'عزة ع ع ع' .

ووقفت اليوم أمام محكمة جنايات الزقازيق في أولى جلسات محاكمتها بقتل زوجها حرقًا بسكب مادة معجلة للاشتعال 'البنزين' عليه أثناء نومه وأشعلت النيران فيه عمدًا داخل منزلهما الكائن بقرية المجفف التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، وتم تأجيل الجلسة لشهر سبتمبر المقبل للاطلاع.

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