غرفة عمليات وحملات مكثفة.. استعدادات الإسكندرية لعيد الاضحى المبارك

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

وكلّف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، وشدد على استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، كما شدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

تكثيف حملات النظافة بالميادين والمساجد والحدائق

ووجه المحافظ بتكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون وإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

انعقاد غرفة عمليات على مدار 24ساعة

وأكد "الشريف" انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

وكلّف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر السلع الغذائية والمواد التموينية، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

وكذا التأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف علي مستوي المحافظة، والتنسيق مع مرفق الأسعاف لتوفير العربات اللازمة علي طول الكورنيش وذلك للحفاظ علي سلامة المصطافين.

وتم توجيه مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة اتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

استعدادات الشواطئ لاستقبال الزائرين

وأصدر المحافظ تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لرفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد، كما تم التشديد على متابعة التجهيزات النهائية، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين على طول الكورنيش، مشيرًا أنه تم تكثيف التجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطيء، وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.