إصابة 6 سيدات فى انقلاب "توك توك" ببنى سويف

أصيب 6 سيدات وطفلة، اليوم السبت، في حادث انقلاب مركبة تروسيكل أمام قرية الشيخ على بطريق "مصرـ أسوان" الزراعي بمحافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ علي.

أسفر عن إصابة 5 سيدات وطفلة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابات هن: صفاء محمود 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، حمدى خليفة جودة 42 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، عزيزة شباط عبدالحميد 20 عامًا، جرح قطعى بالجبهة 4 سم، شهد حسنين عبدالحميد، تبلغ من العمر عامين، بجرح قطعى بالرأس 3 سم، عايدة شباط عبد الحميد 45 عامًا، باشتباة نزيف بالبطن واشتباة كسر بالذراع اليسرى، عبلة شباط عبدالحميد 35 عامًا، باشتباة ما بعد الارتجاج، وجرح بالوجه وسحجات وكدمات بالجسم.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.