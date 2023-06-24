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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يترأس الجمعية العمومية لشركة صيانة وخدمات السكك الحديدية

وزير النقل
وزير النقل

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أعمال الجمعية العامة العادية رقم ۲۱ للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية إيرماس"، والتي شهدت عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۲۲ وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى قائمة المركز المالي.

كما استعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة، حيث تم تنفيذ ٥٦٥ عمرة عمومية واسمية للجرارات على مدار العام، منها ۱۷۷ عمرة مختلفة الأنواع (جسيمة - متوسطة - خفيفة)، و۱۳۱ عمرة (اسمية) داخل ورش إيرماس، بالإضافة إلى ٢٥٧ جرارا بورش الهيئة المختلفة خلال عام ۲۰۲۲.

وكذلك تم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج، مشددا على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.

كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة.

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية رقم ۲۱ للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس أعمال الجمعية العامة العادية ۲۱ للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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