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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بقيمة 6 ملايين جنيه..

محافظ بني سويف يسلم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لـ 200 مستفيد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون بين جمعية "الأورمان" ومؤسسة "حياة كريمة"، وإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الاحتفالية، سلّم المحافظ، عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيد بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد منها: 15 ألف منحة "قرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع عدد 3 آلاف كرتونة مواد غذائية و3 أطنان لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بمناسبة  حلول عيد الأضحى المبارك.

وهنأ المحافظ الحاضرين بعيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيوالمجيدة، مقدمًا التهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، لا سيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي أثمرت عن زيادة في الإقبال على المشروعات الصغيرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع  المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وثمّن محافظ بني سويف، الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات مهمة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشاد بالجهود الواضحة والملموسة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، والتي تعد ترجمة عملية وتطبيق فعلي لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تضامن الاجتماعي جمعية الأورمان دكتور محمد هاني غنيم

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