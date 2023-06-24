كوليبالى يصل الرياض تمهيدًا للتعاقد مع الهلال السعودى

وصل السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لوصول كوليبالي إلى الرياض، قبل أن يستقل إحدى السيارات متوجهًا لاستكمال جميع إجراءات انتقاله إلى نادي العاصمة السعودية.

ومن المقرر، أن يجرى المدافع السنغالي الدولي الكشف الطبي خلال الساعات المقبلة قبل الإعلان رسميًا عن انضمامه لصفوف «الزعيم» خلال الساعات المقبلة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



مُتداول من تواجد كوليبالي في الرياض للتوقيع مع نادي #الهلال 💙 pic.twitter.com/e2tBqUnAiI — سهم (@1SMi_) June 24, 2023

وحسبما أشارت تقارير إعلامية متعددة، فإن كوليبالي، أنهى الاتفاق رسميًا مع اللاعب السنغالي الذي سيوقع عقدًا مع الهلال، يمتد لثلاث سنوات.

ويلعب خاليدو كوليبالي، البالغ من العمر 32 عامًا، لتشيلسي منذ الصيف الماضي، بعد انتقاله إليه قادمًا من نابولي الإيطالي.

وشارك كوليبالي، مع «البلوز» في 32 مباراة في الموسم الماضي (في كل المسابقات)، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا وحيدًا.

وسيكون خاليدو كوليبالي، الصفقة الثانية للهلال، خلال «الميركاتو» الصيفي، بعد أن أعلن النادي السعودي، أمس الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى صيف عام 2026.