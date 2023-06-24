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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حداد يقتل عاملًا بسبب مشاجرة في القاهرة

مشاجرة
مشاجرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثة عامل، بها إصابات إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص، تبيّن حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وآخر حداد مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى"، بسبب خلافات مالية بينهما لإقتراض المتوفي مبلغ مالي من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم، قام على إثرها المتوفي بالتعدى على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجي وقيام المتهم بالتعدى على المتوفي بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته، اعترف بإرتكابه على النحو المشار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة جثة عامل مشاجرة مصاب بجرح قطعى سلاح أبيض

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