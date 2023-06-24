محافظ الإسكندرية يهنىء «الغرفة التجارية» لحصولها على جائزة الأفضل عالميا

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض، بمناسبة فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بلقب أفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها مشروعًا غير تقليديًا، وذلك في ختام الكونجرس العالمي للغرف الثالث عشر الذي أقيم في جنيف بسويسرا بحضور أكثر من 2000 من قادة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم.

وأشاد المحافظ بالدور العظيم الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بفضل الدعم والرعاية الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.