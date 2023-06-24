ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنىء «الغرفة التجارية» لحصولها على جائزة الأفضل عالميا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض، بمناسبة فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بلقب أفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها مشروعًا غير تقليديًا، وذلك في ختام الكونجرس العالمي للغرف الثالث عشر الذي أقيم في جنيف بسويسرا بحضور أكثر من 2000 من قادة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم.

وأشاد المحافظ بالدور العظيم الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بفضل الدعم والرعاية الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الإسكندرية الإسكندرية في 24 يونيو 2023 محافظ الإسكندرية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أفضل غرفة في العالم اتحاد غرف البحر الأبيض دعم التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

أكبر شركة هندية مصدرة للدراجات البخارية تبدي رغبتها في توسيع نشاطها بمصر

مدبولى: توجيه رئاسى بوضع بدائل للتعامل مع تطوير المناطق التى أحدثت جدلًا

بعد تمردها على بوتين.. أبرز المعلومات عن فاجنر بقيادة يفجيني بريجوجين

القبض على حارس عقار سرق مليون جنيه في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية