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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بترويج المواد المخدرة فى مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، المتهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 2040 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، عن أن المتهم  في يوم 26 يناير أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزًا قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بحوزته على 19 قطعة من ذات جوهر المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

الأحوال المصرح السجن المشدد 3 سنوات المستشار حسن فريد المشدد 3 سنوات بترويج المواد المخدرة

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